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Забор и строительные леса обрушились на припаркованные машины в Краснодаре, пострадал мужчина

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-politsiya-provodit-proverku-posle-obrusheniya-zabora-i-stroitelnyh-lesov-na-mashiny
Забор и строительные леса обрушились на припаркованные машины в Краснодаре, пострадал мужчина
Фото t.me/krd_tipich_ru

Инцидент произошел 27 июня на улице Бабушкина.

В соцсетях очевидцы опубликовали видеозапись, на которой видно, что на припаркованные автомобили упали строительные конструкции и забор.

«В полиции Краснодара проводится проверка по факту обрушения строительных лесов на металлический забор, в результате чего было повреждены 4 припаркованные автомобиля. Также пострадал один из автовладельцев, который припарковался, вышел на тротуар и в этот момент на него упали строительные леса. Мужчину доставили в больницу для оказания помощи», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

В полиции устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

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