Полиция проводит проверку ложного сообщения о человеке с ружьем возле школы в Краснодаре
Происшествия
12.04.2023 16:02
В правоохранительные органы 12 апреля поступил звонок с сообщением о том, что около школы № 66 на улице Уссурийской находится мужчина с ружьем.
На место прибыли сотрудники оперативных служб.
«В настоящее время сотрудниками краснодарской полиции проводятся мероприятия по установлению личности человека, сообщившего ложную информацию о возможной угрозе для граждан на территории одной из школ краевого центра. Территорию образовательной организации обследовали. Предприняты необходимые меры для обеспечения безопасности учреждения», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.
По факту произошедшего проводится проверка.
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