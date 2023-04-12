Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Полиция проводит проверку ложного сообщения о человеке с ружьем возле школы в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-politsiya-provodit-proverku-lozhnogo-soobshheniya-o-cheloveke-s-ruzhem-vozle-shkoly
Полиция проводит проверку ложного сообщения о человеке с ружьем возле школы в Краснодаре
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В правоохранительные органы 12 апреля поступил звонок с сообщением о том, что около школы № 66 на улице Уссурийской находится мужчина с ружьем.

На место прибыли сотрудники оперативных служб.

«В настоящее время сотрудниками краснодарской полиции проводятся мероприятия по установлению личности человека, сообщившего ложную информацию о возможной угрозе для граждан на территории одной из школ краевого центра. Территорию образовательной организации обследовали. Предприняты необходимые меры для обеспечения безопасности учреждения», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

По факту произошедшего проводится проверка.

Читайте также: 14 детей пострадали из-за распыленного в школьном туалете перцового газа в Гулькевичском районе.

Статьи
Как организовать сортировку мусора дома
Как организовать сортировку мусора дома
Наркотики, которые вызывают зависимость с первого раза
Наркотики, которые вызывают зависимость с первого раза
Пасхальные куличи на топленом молоке и твороге
Пасхальные куличи на топленом молоке и твороге
Только не пиво: что выпить от похмелья
Только не пиво: что выпить от похмелья
Повестки от военкоматов через «Госуслуги»: оповещение, отсрочки, когда заработает система
Повестки от военкоматов через «Госуслуги»: оповещение, отсрочки, когда заработает система
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Телеканал «Кубань 24» покажет в прямом эфире Пасхальную службу из главного храма Краснодара
  2. Спасенный в горах Новороссийска страус ищет «любовь»
  3. Лежал на дороге: пенсионер раздавил машиной мужчину в Тимашевском районе
  4. Листовки ЧВК «Вагнер» начали приходить жителям Краснодара
  5. Самодельную «Волгу» за 11 млн рублей выставили на продажу в Анапе
  6. В Краснодарском крае выделят дополнительный участок под кладбище для ЧВК «Вагнер»
Прямой эфир
Мы в соцсетях