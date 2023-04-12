Полиция проводит проверку ложного сообщения о человеке с ружьем возле школы в Краснодаре

В правоохранительные органы 12 апреля поступил звонок с сообщением о том, что около школы № 66 на улице Уссурийской находится мужчина с ружьем.

На место прибыли сотрудники оперативных служб.

«В настоящее время сотрудниками краснодарской полиции проводятся мероприятия по установлению личности человека, сообщившего ложную информацию о возможной угрозе для граждан на территории одной из школ краевого центра. Территорию образовательной организации обследовали. Предприняты необходимые меры для обеспечения безопасности учреждения», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

По факту произошедшего проводится проверка.

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