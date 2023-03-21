В Краснодаре полиция ищет вандалов, сломавших лавочку в парке
Происшествия
21.03.2023 07:03
Инцидент произошел вечером 20 марта в сквере Льва Толстого в столице Кубани.
Произошедшее запечатлели камеры ЕДДС. На кадрах видно, как группа подростков отдыхает в парке. В какой-то момент молодые люди оторвали лавочку от крепления и опрокинули ее на газон.
По данным мэрии города, видеоматериалы передали из ЕДДС в полицию. Поиском подростков займутся правоохранители, сообщает пресс-служба администрации Краснодара в Telegram.
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