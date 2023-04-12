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В Краснодаре полиция ищет мужчину, который украл у девушки телефон в круглосуточном магазине

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-politsiya-ishhet-muzhchinu-kotoryj-ukral-u-devushki-telefon-v-kruglosutochnom-magazine
В Краснодаре полиция ищет мужчину, который украл у девушки телефон в круглосуточном магазине
Фото t.me/tipichkras

Инцидент произошел ночью 11 апреля на улице Российской.

По словам очевидцев в соцсетях, девушка возвращалась домой ночью. Около дома № 74 на улице Российской к ней пристал незнакомый мужчина, напал на нее и попытался изнасиловать.

«Подруга отбивалась, как могла, кричала, а потом у нее получилось упросить его зайти в круглосуточный магазин. Там этот мужчина попал на камеру видеонаблюдения, заметил это, вырвал у нее из рук телефон и убежал», — написала в соцсетях подруга пострадавшей девушки.

Пострадавшая обратилась в полицию с заявлением.

«На основании поступившего заявления о краже телефона проводится доследственная проверка и оперативные мероприятия, направленные на установление личности и задержание предполагаемого злоумышленника. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

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