В Краснодаре полицейский обманул мужчину на 55 тыс. рублей при продаже игровой приставки

В Краснодаре 25-летний старший сержант полиции создал фейковый аккаунт и с него разместил объявление о продаже PlayStation 5. Цену он указал почти вдвое ниже, чем на тот момент была в магазинах — 55 тыс. рублей.

На заманчивое предложение скоро откликнулся житель Пятигорска. Он сообщил продавцу о готовности приобрести приставку, а в ответ получил фишинговую ссылку. С карты мужчины списались деньги, обещанную игровую консоль он не получил.

«Руководством ГУ МВД России по Краснодарскому краю назначено проведение служебной проверки, по результатам которой сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке. Его непосредственный руководитель также будет привлечен к строгой дисциплинарной ответственности», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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