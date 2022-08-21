В Краснодаре полицейские проверят информацию о сброшенных с балкона многоэтажки котах

Фото t.me/bvk_mkr_vostochka

Фотографии погибших животных 21 августа выложили в соцсети жители дома 9/1 на улице Яцкова.

Они сообщили, что уже дважды находили вислоухих котов, предположительно сброшенных с балкона этого дома.

«На основании выявленной в сети информации полиция назначила проведение проверки. По результатам будет принято законное процессуальное решение», — сообщил сообщил интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

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