В Краснодаре полицейские проверят информацию о сброшенных с балкона многоэтажки котах
Происшествия
21.08.2022 19:15
Фотографии погибших животных 21 августа выложили в соцсети жители дома 9/1 на улице Яцкова.
Они сообщили, что уже дважды находили вислоухих котов, предположительно сброшенных с балкона этого дома.
«На основании выявленной в сети информации полиция назначила проведение проверки. По результатам будет принято законное процессуальное решение», — сообщил сообщил интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.
Читайте также: «Краснодог» распространил сообщение о догхантерах, которые травят животных ядом.
Популярные новости
- Прогулки на сапсерфе в Краснодарском крае: 300 калорий в минус, заряд позитива в плюс
- Ковид не сдается. Могут ли старые вакцины бороться с новыми штаммами-мутантами?
- Диетолог рассказала, кому и в каких случаях полезно пиво
- Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
- Жители Адлерского района Сочи почувствовали землетрясение
- В Сочи состоялось открытие I фестиваля классической музыки