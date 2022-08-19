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«Краснодог» распространил сообщение о догхантерах, которые травят животных ядом

Происшествия
19.08.2022 15:21
Ссылка https://kuban24.tv/item/krasnodog-rasprostranil-soobshhenie-o-doghanterah-kotorye-travyat-zhivotnyh-yadom
«Краснодог» распространил сообщение о догхантерах, которые травят животных ядом
Фото Free-Photos, pixabay.com

Краснодарский приют для пострадавших животных 19 августа опубликовал сообщение-предупреждение владелицы одной из бывших приютских собак.

Женщина сообщила, что собака Ляля, которую они взяли из «Краснодога» весной 2020 года, отравилась в районе Энки.

«Случилось страшное — на прогулке Ляля съела приманку с ядом. Мы не видели, что она съела, всегда следим за ней, чтобы ничего не подбирала с земли. Через час начались страшные судороги, потеря ориентации, рвота и многие другие ужасные признаки отравления», — написала хозяйка собаки.

Несмотря на экстренную поездку к ветеринару, через полтора суток собака умерла в муках.

Женщина говорит, что такой случай в их районе не первый, и она знает еще минимум о двух отравлениях питомцев. Догхантеры разбрасывают отраву, которую беспечные животные съедают и погибают в течение короткого времени от поражения внутренних органов.

«Краснодог» призвал всех хозяев питомцев быть максимально бдительными и не позволять животным ничего есть на прогулке, говорится в сообщении приюта в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в 2021 году в Краснодарском крае активизировались догхантеры.

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