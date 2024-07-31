В Краснодаре полицейские нашли полкило «синтетики» у мигранта из Таджикистана

Свертки с запрещенным веществом правоохранители обнаружили в машине приезжего и в его съемной квартире на улице Петра Метальникова в Музыкальном микрорайоне.

В краевом центре полицейские остановили автомобиль 21-летнего мигранта из Таджикистана. После досмотра его машины было обнаружено 314 свертков с порошкообразным веществом.

Также в съемной квартире иностранца стражи порядка нашли 200 пакетов с запрещенным веществом и посуду с его остатками. Всего правоохранители изъяли более 500 г вещества и направили его на экспертизу.

Мужчину заключили под стражу на 10 суток за употребление наркотиков без назначения врача. Вероятно, что против него также возбудят уголовное дело по ст. 228 УК РФ. Сейчас проводят доследственную проверку, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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