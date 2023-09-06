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В Краснодаре поймали заключенного, который сбежал из колонии в конце апреля

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-pojmali-zaklyuchennogo-kotoryj-sbezhal-iz-kolonii-v-kontse-aprelya
В Краснодаре поймали заключенного, который сбежал из колонии в конце апреля
Фото пресс-службы УФСИН по Краснодарскому краю

Осужденного задержали в Краснодаре 5 сентября сотрудники УФСИН совместно с оперативниками ФСБ.

Оперативники получили информацию о том, что мужчина, похожий на 41-летнего уроженца Бобруйска (Республика Беларусь) Олега Калинова, сбежавшего 27 апреля из ИК-14 на улице Калинина, находится в одном из рабочих домов в Краснодаре.

«Информацию проверили, мужчину задержали, после чего передали сотрудникам полиции. Позже Калинова направят к месту дальнейшего отбывания наказания», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УФСИН по РФ Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», осужденный Олега Калинов незаконно покинул территорию ИК-14 на улице Калинина 27 апреля. В колонии-поселении он отбывал срок в 1 год и 8 месяцев за кражу по решению Прикубанского районного суда.

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