В Краснодаре погиб 15-летний подросток, рядом нашли баллончик с газом

Информация о трагедии в краевой столице с участием несовершеннолетнего появилась утром 1 апреля в соцсетях.

Сообщается, что погиб 15-летний ученик местной школы, рядом с находящимся в бессознательном состоянии мальчиком нашли баллончик с неизвестным газом. Подросток гулял с приятелем, который рассказал, что перед тем, как потерять сознание, у погибшего начались судороги и появилась пена изо рта.

Несмотря на экстренную госпитализацию и проведенные реанимационные мероприятия, спасти жизнь подростка не удалось. Врачи констатировали смерть спустя час после происшествия.

«По факту гибели несовершеннолетнего следователями СКР проводится процессуальная проверка, в рамках которой будут установлены все обстоятельства произошедшего. С целью установления причины смерти назначили судебно-медицинскую экспертизу», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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