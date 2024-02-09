В Краснодаре поезд сбил подростка, перебегавшего через железную дорогу

Несчастный случай произошел 8 февраля на перегоне Витаминный — Краснодар-2. Подросток выжил, но находится в больнице.

По предварительным данным, 16-летний мальчик перебегал железнодорожные пути по пешеходному переходу перед приближающимся поездом. Наезда избежать не удалось. Пострадавшего доставили с травмами в больницу.

По факту произошедшего Краснодарский следственный отдел на транспорте Западного МСУТ СК России проводит доследственную проверку, по окончании которой примут процессуальное решение, сообщает пресс-служба Западного МСУТ СК России в Telegram.

Читайте также: СК завел дело после травмирования инвалида при выходе из поезда в Краснодаре.