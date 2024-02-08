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СК завел дело после травмирования инвалида при выходе из поезда в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/sk-zavel-delo-posle-travmirovaniya-invalida-pri-vyhode-iz-poezda-v-krasnodare
СК завел дело после травмирования инвалида при выходе из поезда в Краснодаре
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Ранее в СМИ появилась информация, что в ноябре 2023 женщина с ограниченными возможностями здоровья выпала из вагона поезда на железнодорожном вокзале в краевой столице.

Отмечается, что инцидент произошел из-за неисправности выдвижной ступени вагона поезда. При падении из поезда женщина-инвалид получила серьезную травму позвоночника.

По факту произошедшего Западное МСУ на транспорте возбудило уголовное дело. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования этого дела и установленных обстоятельствах, сообщает Информационный центр СК России.

Читайте также: материалы проверки травмирования девочки на площадке в Сочи отправят главе СК. Инцидент произошел еще в мае 2023 года. Девочка упала на детской площадке и ударилась о металлическое ограждение. Ребенка госпитализировали, девочке провели операцию.

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