Материалы проверки травмирования девочки на площадке в Сочи отправят главе СК

Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по факту травмирования девочки, которая упала на детской площадке в Сочи.

Инцидент произошел еще в мае 2023 года. Девочка упала на детской площадке и ударилась о металлическое ограждение. Ребенка госпитализировали, девочке провели операцию.

В ходе проверки было установлено, что конструкции игровых элементов на площадке не отвечают требованиям безопасности. Однако до настоящего времени к ответственности никого не привлекли. В связи с этим мать ребенка обратилась к председателю СК России.

Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки, в СУ СК России по Краснодарскому краю проводится процессуальная проверка, сообщает Информационный центр СК России.

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