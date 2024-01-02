Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Материалы проверки травмирования девочки на площадке в Сочи отправят главе СК

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/materialy-proverki-travmirovaniya-devochki-na-ploshhadke-v-sochi-otpravyat-glave-sk
Материалы проверки травмирования девочки на площадке в Сочи отправят главе СК
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по факту травмирования девочки, которая упала на детской площадке в Сочи.

Инцидент произошел еще в мае 2023 года. Девочка упала на детской площадке и ударилась о металлическое ограждение. Ребенка госпитализировали, девочке провели операцию.

В ходе проверки было установлено, что конструкции игровых элементов на площадке не отвечают требованиям безопасности. Однако до настоящего времени к ответственности никого не привлекли. В связи с этим мать ребенка обратилась к председателю СК России.

Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки, в СУ СК России по Краснодарскому краю проводится процессуальная проверка, сообщает Информационный центр СК России.

Читайте также: мужчину, ударившего на детской площадке ребенка-инвалида, будут судить в Краснодаре.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях