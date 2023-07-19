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Мужчину, ударившего на детской площадке ребенка-инвалида, будут судить в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/muzhchinu-udarivshego-na-detskoj-ploshhadke-rebenka-invalida-budut-sudit-v-krasnodare
Мужчину, ударившего на детской площадке ребенка-инвалида, будут судить в Краснодаре
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В отношении 40-летнего местного жителя, напавшего на ребенка, завершили расследование уголовного дела. Мужчину обвиняют в хулиганстве, совершенном с применением насилия.

Установили, что вечером 7 июня отец был со своими детьми на улице Пономаренко. Он решил, что его сын упал из-за гулявшего рядом 9-летнего ребенка-инвалида. Из-за этого мужчина ударил мальчика по голове, отчего тот упал на землю.

В результате ребенок получил телесные повреждение, его доставили в больницу. Злоумышленник с места происшествия скрылся, но вскоре его задержали.

В ходе следствия подозреваемый вину в содеянном признал. На время следствия задержанного заключили под стражу. Расследование завершили, уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», о произошедшем на детской площадке нападении сообщили в соцсетях местные жители. По их словам, мужчина ударил мальчика по голове со всей силы. Ребенок отлетел на землю, а из ушей у него вылетели слуховые аппараты.

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