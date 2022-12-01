В Краснодаре подвели итоги экспедиции кубанских альпинистов в Непал
Экспедиция длилась более месяца — с 12 октября по 26 ноября. В результате 14 спортсменов совершили восхождение на гору Аннапурна IV. Это десятая по высоте вершина на планете — 7 тыс. 525 м.
Министр физической культуры и спорта края Серафим Тимченко поблагодарил спортсменов за смелость и самоотверженность.
«Вы смогли подняться без человеческих потерь. Это уже четвертая экспедиция Краснодарского края. Вы оказались наверху, поздравляю вас», — сказал Серафим Тимченко.
Восхождение на вершину для многих участников экспедиции оказалось непростым. Дул сильный ветер, было холодно. Однако, несмотря на все трудности, альпинисты смогли добраться до финиша и оставить свои имена в истории.
«Вершина была покорена. И это внимание говорит о том, что мы вместе с вами делаем одно дело. Информационный повод создан самой экспедицией. А ваше внимание и присутствие прессы, все заметки в газетах способствуют тому, что молодые люди захотят заниматься этим видом спорта», — поделился альпинист Иван Аристов.
Участники экспедиции уже наметили себе следующую цель. Теперь они хотят покорить гору Лходзе в Гималаях.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», альпинисты из Краснодарского края покорили гору Аннапурна в Непале.
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