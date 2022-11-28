Альпинисты из Краснодарского края покорили гору Аннапурна в Непале

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Экспедиция длилась более месяца — с 12 октября по 26 ноября. В ней приняли участие 14 человек. Это уже пятый поход альпинистов края в Гималаи. Последний был одним из самых сложных из-за рельефа и погодных условий.

По словам путешественника Ивана Аристова, Аннапурна IV — сложный путь диной более 7,5 тыс. м. По пути установили 5 промежуточных лагерей, переходы занимали по 5–6 часов. Само восхождение заняло 25 дней.

«Испытывала погода: ветер сбивал с ног, а температура опускалась до -40 °С. Я доволен результатом. Экспедиция считается успешной, если хотя бы один восходящий побывал на вершине», — рассказал Иван Аристов.

Покорить высоту удалось только 13 ноября. На вершину взошли Андрей Дергачев и руководитель федерации альпинизма Александр Елисеев. Участники установили на ней два флага — российский и кубанский.

Александр Елисеев отвечал за спортивную часть похода. По его словам, для восхождения на Аннапурну необходима специальная подготовка, поэтому по маршруту ходят редко.

«Путь на вершину довольно длинный. Много крутых подъемов, а серьезные обвалы происходят без какого-либо режима, ночью и днем. Под одним из таких наша группа чуть не оказалась — разминулись в 20 минут. Мимо падали блоки льда размером с палатку», — говорит Александр Елисеев.

Поздравил спортсменов замминистра физкультуры и спорта Краснодарского края Вячеслав Никитин. Он отметил, что ежегодно в крае проходят не менее четырех соревнований краевого уровня и восьми всероссийского, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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