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Команда альпинистов из Краснодарского края покорила Эльбрус

Общество
12.08.2022 09:30
Ссылка https://kuban24.tv/item/komanda-alpinistov-iz-krasnodarskogo-kraya-pokorila-elbrus
Видео канала «Кубань 24»

В составе группы Андрея Василенко были участники из Хадыженска, Краснодара и Тимашевска. Они стартовали на высоте 3,8 тыс. м над уровнем моря.

Путешественники тренировались в Приэльбрусье, а затем пошли дальше. До вершины горы они добирались с приключениями. В пути были и снег, и ветер.

Перед тем, как достигнуть высшей точки подъема, альпинисты собирались с силами на скалах Пастухова — на точке 5,1 тыс. м над уровнем моря. Это южный склон Эльбруса, не самый экстремальный. Хотя для новичка его освоение — подвиг.

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