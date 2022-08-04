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Туристка из Краснодара провалилась в 3-метровую трещину во время похода на Эльбрус

Происшествия
04.08.2022 16:23
Ссылка https://kuban24.tv/item/turistka-iz-krasnodara-provalilas-v-3-metrovuyu-treshhinu-vo-vremya-pohoda-na-elbrus
Видео пресс-службы ГУ МЧС по Кабардино-Балкарской Республике

Двое незарегистрированных туристов из Краснодара 4 августа в 11:50 обратились за помощью к спасателям.

Оказалась, что 30-летняя жительница краевого центра во время похода провалилась в трещину глубиной около 3 м. Произошло это на горе Эльбрус на высоте около 4 тыс. м.

Прибывшие на место спасатели извлекли туристку из трещины. В результате падения она не получила никаких травм и отказалась от медицинской помощи.

Спасательные работы завершили в 12:31. В них приняли участие пять человек и одна единица техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Кабардино-Балкарской Республике.

Туристка рассказала спасателям, что очень замерзла в трещине и уже успела подумать, что погибнет.

Читайте также: спасатели на вертолете эвакуировали из парка Большой Тхач туристку с кровотечением.

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