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В Краснодаре подтопило участок парка на Затоне с подводной лодкой

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-podtopilo-uchastok-parka-na-zatone-s-podvodnoj-lodkoj?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
В Краснодаре подтопило участок парка на Затоне с подводной лодкой
Фото МЦУ Краснодара

В последние дни уровень воды в реке Кубань на территории краевой столицы заметно поднялся из-за сильных дождей.

«Вода в Кубани поднялась настолько, что подтопила территорию парка 30-летия Победы. Из-за этого экспонат подлодки оказался практически в привычной среде — в воде», — сообщает МЦУ Краснодара.

Из-за подъема уровня воды в Кубани сломались и упали несколько деревьев около субмарины. Сотрудники парка распили и вывезли их стволы. После того, как вода сойдет в русло, рабочие уберут ветки и мусор с территории.

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