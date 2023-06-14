В Краснодаре подтопило участок парка на Затоне с подводной лодкой

В последние дни уровень воды в реке Кубань на территории краевой столицы заметно поднялся из-за сильных дождей.

«Вода в Кубани поднялась настолько, что подтопила территорию парка 30-летия Победы. Из-за этого экспонат подлодки оказался практически в привычной среде — в воде», — сообщает МЦУ Краснодара.

Из-за подъема уровня воды в Кубани сломались и упали несколько деревьев около субмарины. Сотрудники парка распили и вывезли их стволы. После того, как вода сойдет в русло, рабочие уберут ветки и мусор с территории.

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