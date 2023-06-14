В Армавире продолжают откачивать воду из подтопленного тоннеля на улице Новороссийской

От жителей города 14 июня поступили заявки о подтоплении домовладений.

Специалисты мэрии города обошли все 16 адресов, с которых поступили заявки. Воды в домах нет. Подтопленными остаются некоторые придомовые территории. По данным управления ГО и ЧС администрации Армавира, специалисты осматривают исключительно жилые помещения. Экстренные службы не откачивают воду с придомовых территорий, цокольных этажей и подвалов.

Спецтехника предприятия «Армавиргортранс» продолжает откачивать воду из помещения автовокзала на улице Ефремова. Территория вокзала остается сухой.

Также продолжается откачка воды с тоннеля на улице Новороссийской. В течение трех часов работы планируют завершить. После этого к очистке ливневой системы путепровода приступят специалисты и спецтехника, сообщает пресс-служба администрации Армавира.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Армавире вечером 13 июня за час выпало более 30 мм осадков. В результате были подтоплены тоннели по улицах Кирова и улице Новороссийской. Движение в них перекрыли.