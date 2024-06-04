В Краснодаре подросток утонул в реке Кубань

Инцидент произошел вечером 3 июня. Местные подростки пошли купаться в реке в районе Краснодарского лесопарка в микрорайоне Гидростроителей.

По предварительным данным, подросток во время купания ушел под воду и пропал из виду находившихся рядом друзей. Информация об этом поступила в экстренные службы в 18:03. На месте сразу организовали поисково-спасательные работы.

В поисках утонувшего подростка принимают участие сотрудники МЧС, «Кубань-СПАСа», «Службы спасения», а также правоохранительных органов — всего 19 человек и 9 единиц техники.

Спасатели тщательно обследуют акваторию реки Кубань и береговую линию от Гидростроя до Елизаветинской. К поисковым работам привлекли водолазов, сообщает пресс-служба министерства ГО и ЧС Краснодарского края.

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