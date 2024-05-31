Тело утонувшего бизнесмена Владимира Маерова нашли в реке Кубань под Краснодаром

Известный в Краснодаре бизнесмен утонул в ночь на 28 мая около СНТ «Здоровье» в ауле Старобжегокай в Адыгее.

Он зашел в бурную реку Кубань посреди ночи, чтобы спасти компанию молодых людей. В тот вечер парень и две девушки пили алкоголь на берегу реки и решили искупаться. Не справившись с течением, все они начали тонуть и громко звать на помощь.

Владимир Маеров утонул в реке Кубань. Спасатели искали его в воде и прибрежной зоне с 28 мая. Днем 31 мая стало известно, что тело утонувшего бизнесмена удалось найти в реке в окрестностях Краснодара. Об этом рассказал один из волонтеров, участвующих в поисках Маерова, сообщает «Аргументы и Факты — Юг».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», предприниматель Владимир Маеров бросился на помощь тонущим молодым людям сразу, как только услышал крики о помощи. Ему удалось вытащить парня и девушку на мелководье. Он утонул, пытаясь спасти вторую девушку, которая также погибла в реке.

Маеров был главой швейной фабрики «Мария Рафаэла». Его семья основала торговый дом «МВБ» на Вишняковском рынке. С 2020 года Маеров был председателем краевой общественной организации цыган.