При спасении людей в реке утонул известный в Краснодаре бизнесмен Маеров

Трагедия произошла в ночь на 28 мая около СНТ «Здоровье» в ауле Старобжегокай в Адыгее.

Спасая тонущих молодых людей, погиб краснодарский бизнесмен, глава краевой общественной организации цыган Владимир Маеров.

Маеров был главой швейной фабрики «Мария Рафаэла». Его семья основала торговый дом «МВБ» на Вишняковском рынке. С 2020 года Маеров был председателем краевой общественной организации цыган. Близкие называли его Хоня.

Цыганские сообщества в соцсетях опубликовали соболезнования и видео, посвященные его памяти.

«Мы соболезнуем семье Хони! Очень страшно даже подумать о его смерти. Хоня утонул на глазах своих детей. Дети кричали, но он уже не выплыл», — написали в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», две девушки и парень отдыхали на берегу реки Кубани, пили алкоголь и купались. Одну из девушек начало уносить течением. Друзья попытались ее спасти, но не справились и стали звать на помощь. Из ближайшего дома к ним выбежал Владимир Маеров и бросился на помощь. Он вытащил на берег парня и девушку. Второй девушке помочь он не смог и сам не справился с течением.