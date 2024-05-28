Мужчина и девушка утонули ночью в реке Кубань под Краснодаром

Трагический инцидент произошел в ночь на 28 мая около СНТ «Здоровье» в ауле Старобжегокай в Адыгее.

По предварительной информации, две девушки и парень в ночное время отдыхали на берегу реки Кубани. Они пили алкоголь и купались. Одну из девушек начало уносить течением. Друзья попытались ее спасти, но их также начало уносить потоком воды. Молодые люди стали громко звать на помощь.

Из ближайшего дома к ним выбежал Владимир Майоров. Мужчина прибежал первым и сразу бросился на помощь. Он вытащил на берег парня и девушку, но не смог помочь второй девушке и сам не справился с бурным течением реки Кубань.

— Одну девушку папе удалось спасти. Потом он прыгнул в воду еще раз, спас молодого человека. Третий раз прыгнул, но уже выплыть не смог. Девушка тоже утонула.

Мужчина и девушка не вышли из реки. Спасатели ищут их в прибрежной зоне.

— Здесь река имеет быстрое течение, поэтому бросившийся спасать девушек мужчина быстро ушел под воду.

Родственники пропавшего мужчины рассказывают, что поиски МЧС успехом не увенчались, поэтому они наняли частный катер и до сих пор не теряют надежды.

По факту безвестного исчезновения двух человек Тахтамукайский межрайонный следственный отдел СКР проводит доследственную проверку. По ее результатам примут процессуальное решение. Сейчас следователи опрашивают очевидцев, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Адыгея.

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