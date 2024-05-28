Мужчина утонул в реке в Апшеронске

Тело утонувшего местного жителя нашли утром 27 мая в реке Пшеха около переулка Ротного.

Труп из водоема извлекли сотрудники «Кубань-СПАС» и Апшеронского АСО. Известно, что в реке утонул 33-летний мужчина.

Подробности смерти местного жителя неизвестны. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего, пишет газета «Апшеронский рабочий».

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