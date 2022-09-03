В Краснодаре подписано соглашение с инвестором на достройку ЖСК «Черкасский»
Двадцатиэтажный двухсекционный долгострой на улице Черкасской, 58/2 планируют сдать до конца третьего квартала 2023 года.
Проблемный ЖСК начали строить в 2014 году. Однако через два года стройка остановилась на уровне 10 этажа. Застройщик стал банкротом.
Чтобы проблемный дом можно было достроить, арбитражные управляющие при содействии органов власти и прокуратуры Краснодарского края привели в порядок земельно-правовую документацию и отменили обеспечительные меры.
В конце июля 2022 года объект передали образованному жилищно-строительному кооперативу «На Черкасской». Завершать строительство долгостроя взялась строительная компания «Гарантия». В ближайшее время в разрешительную документацию внесут изменения, и инвестор сможет приступить к строительству.
Всего в доме 288 квартир, владельцы которых ждут ключи от своего жилья, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
Читайте также: в Краснодарском крае восстановили права почти 60 тыс. обманутых дольщиков.
- Михаил Шуфутинский и Егор Крид выпустили ремейк песни «3 сентября»
- «А ведь сначала Горбачеву верили!» Каким останется в памяти россиян первый президент СССР?
- Темрюкский район: 9 поводов для отдыха на Таманском полуострове Краснодарского края
- Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
- В Новороссийске суд на 2 месяца арестовал мужчину, зарезавшего прохожего на набережной
- СМИ: таксопарки «Яндекса» через год могут столкнуться с дефицитом автомобилей