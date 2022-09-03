В Краснодаре подписано соглашение с инвестором на достройку ЖСК «Черкасский»

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Двадцатиэтажный двухсекционный долгострой на улице Черкасской, 58/2 планируют сдать до конца третьего квартала 2023 года.

Проблемный ЖСК начали строить в 2014 году. Однако через два года стройка остановилась на уровне 10 этажа. Застройщик стал банкротом.

Чтобы проблемный дом можно было достроить, арбитражные управляющие при содействии органов власти и прокуратуры Краснодарского края привели в порядок земельно-правовую документацию и отменили обеспечительные меры.

В конце июля 2022 года объект передали образованному жилищно-строительному кооперативу «На Черкасской». Завершать строительство долгостроя взялась строительная компания «Гарантия». В ближайшее время в разрешительную документацию внесут изменения, и инвестор сможет приступить к строительству.

Всего в доме 288 квартир, владельцы которых ждут ключи от своего жилья, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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