В Краснодаре почтили память казаков, погибших во время конфликта в Приднестровье

Приднестровские поминовения состоялись 4 апреля на Славянском кладбище. В мероприятии приняли участие заматамана Кубанского казачьего войска Максим Медянников, казаки, а также участники боевых действий в Приднестровье.

Вице-губернатор Кубани, атаман ККВ Александр Власов отметил, что кубанские казаки одними из первых пришли на помощь жителям Приднестровья во время вооруженного конфликта с Молдавией в начале 90-х годов. Туда отправился отряд добровольцев из Краснодарского края под руководством атамана Алексея Аникина.

«В боях с румыно-молдавскими националистами приняли участие более 200 наших земляков», — сказал Власов.

Во время боевых действий в Приднестровье пять кубанских добровольцев погибли. Среди них Александр Берлизов, Анатолий Сидоренко и Николай Петин. Еще 16 казаков получили ранения.

Приднестровские поминовения традиционно проходят в первую субботу апреля. В этом году мероприятие прошло в 32-й раз. Священник провел панихиду, а почетный караул ККВ возложил венок к могилам павших воинов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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