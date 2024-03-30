Казаки Кубани доставили в зону СВО более 100 тонн гумпомощи в марте

Во второй половине марта неравнодушные жители края собрали для бойцов спецоперации и жителей новых регионов необходимые средства, вещи и продукты.

Координационной работой занимаются районные, городские и хуторские казачьи отделы.

«Сбор и доставка гуманитарной помощи на фронт уже стали каждодневной и важной задачей для жителей Кубани и казаков. Объединяя усилия, вкладывая в каждую партию груза веру в победу и доброе здравие бойцов, гордость за наших героев и надежду на их скорое возвращение, мы осуществляем огромный задел в будущее России. За вторую половину марта казаки Кубанского казачьего войска собрали и доставили более 100 т гумпомощи», — сказал заместитель губернатора, войсковой атаман Александр Власов.

Из Новороссийска в ЛНР в подразделение БАРС-16 отправили большой гуманитарный конвой — в трех машинах отвезли 1,1 тыс. л питьевой воды, продукты, средства личной гигиены, окопные свечи, газовые баллончики, эвакуационные носилки, масксети для техники и блиндажей, а также аптечки и другое оснащение.

На различные направления спецоперации 5 т помощи отправили армавирские казаки, еще 12 т гуманитарных грузов на новые территории собрал и направил Майкопский казачий отдел.

Несколько машин гуманитарных посылок в недавно освобожденный шахтерский город Горское в ЛНР отправили бойцы лазаревского поискового отряда «Казачья сотня» Черноморского казачьего округа. В состав груза вошли упакованные продукты и медикаменты, одеяла, подушки и теплая одежда, а также детские игрушки.

В Запорожскую область казаки Тихорецкого ГКО отвезли продукты, средства гигиены, антисептики и военно-полевой телефонный аппарат универсального типа.

От казаков и жителей района атаман Новопокровского РКО доставил гумпомощь добровольцам отряда БАРС-16 и контрактникам 3 — автомобили Нива и ВАЗ 2114, зимнюю резину, запасные части и расходные материалы, питьевую воду и продукты, медикаменты, газовые баллончики, окопные свечи, рабочие инструменты, генераторы, маскировочные сети, личные посылки.

Хуторское общество имени святого Георгия в поселке Белозерном организовало благотворительную акцию «Масленица» в поддержку участников СВО. Жители написали письма солдатам, сплели масксети и собрали более 280 тыс. рублей. В Любимовскую школу в Херсонской области казаки-военнослужащие Екатеринодарского отдела передали продукты, а казаки Пятихатского ХКО вместе с волонтерами собрали медикаменты, средства гигиены и блиндажные свечи. В сборе и доставке гумпомощи также активно участвовали Калининское, Абинское, Тимашевское и Гривенское станичное казачьи общества.

Воспитанники казачьих детских садов и школ Сочи, Анапы, Гулькевичского и Кореновского районов отправили медикаменты, подарки, рисунки и письма со словами поддержки, маскировочные сети. Партию помощи для Донецка направил Тимашевский казачий кадетский корпус. Студенты и сотрудники казачьего университета имени Разумовского собрали и передали очередную гуманитарную помощь казакам-добровольцам, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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