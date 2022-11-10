В Краснодаре почти в 2 раза увеличилось число вакансий для специалистов, знающих китайский язык
Аналитики сервиса по поиску работы выяснили, какие языки сейчас пользуются спросом у работодателей в столице Кубани.
Базы вакансий и резюме проанализировали и выяснили, что специалисты со знанием китайского языка для краснодарских работодателей стали более востребованными, чем те, кто владеет французским и немецким.
За год в Краснодаре число вакансий, где от соискателей требуют знание китайского языка, увеличилось в 1,7 раза. Предприятиям и организациям требуются менеджеры внешнеэкономической деятельности, специалисты по снабжению, специалисты по закупкам, переводчики и менеджеры по продажам, свободно владеющие китайским языком.
На первом месте по востребованности находится английский язык. Китайский — на втором. Далее идут французский, немецкий и итальянский. А вот испанский язык покинул пятерку лидеров, сообщает пресс-служба SuperJob.
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