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В Краснодаре почти в 2 раза увеличилось число вакансий для специалистов, знающих китайский язык

Общество
10.11.2022 08:59
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-pochti-v-2-raza-uvelichilos-chislo-vakansij-dlya-spetsialistov-znayushhih-kitajskij-yazyk
В Краснодаре почти в 2 раза увеличилось число вакансий для специалистов, знающих китайский язык
Фото pxhere.com

Аналитики сервиса по поиску работы выяснили, какие языки сейчас пользуются спросом у работодателей в столице Кубани.

Базы вакансий и резюме проанализировали и выяснили, что специалисты со знанием китайского языка для краснодарских работодателей стали более востребованными, чем те, кто владеет французским и немецким.

За год в Краснодаре число вакансий, где от соискателей требуют знание китайского языка, увеличилось в 1,7 раза. Предприятиям и организациям требуются менеджеры внешнеэкономической деятельности, специалисты по снабжению, специалисты по закупкам, переводчики и менеджеры по продажам, свободно владеющие китайским языком.

На первом месте по востребованности находится английский язык. Китайский — на втором. Далее идут французский, немецкий и итальянский. А вот испанский язык покинул пятерку лидеров, сообщает пресс-служба SuperJob.

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