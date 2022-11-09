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В Краснодаре назвали пять самых высокооплачиваемых вакансий ноября

Общество
09.11.2022 11:11
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-nazvali-pyat-samyh-vysokooplachivaemyh-vakansij-noyabrya
В Краснодаре назвали пять самых высокооплачиваемых вакансий ноября
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В топ-5 высокооплачиваемых вакансий в кубанской столице по версии SuperJob вошли начальник завода, менеджер по продажам, супервайзер, маркетолог и инженер-проектировщик.

Самую высокую зарплату из ноябрьских вакансий обещают начальнику завода по производству жидкого мыла — от 100 тыс. рублей. При этом у кандидата должно быть не менее трех лет опыта на руководящих должностях в производственной отрасли.

Зарплату от 98 тыс. рублей в краевом центре готовы платить менеджеру по В2В продажам оборудования. Также будущего сотрудника ждут бонусы и привилегии за стаж работы, возможность карьерного роста и обучение.

Супервайзеру торговых представителей с опытом работы от 1 года предлагают зарплату от 90 тыс. рублей. В обязанности будущего сотрудника входит увеличение объема первичных продаж и контроль выполнения условий договора. Кандидату гарантируют оплату командировочных и мобильной связи.

От 80 тыс. рублей в Краснодаре обещает девелопер федерального уровня маркетологу с опытом работы с цифровыми продуктами.

Ведущему инженеру-проектировщику предлагают зарплату от 70 тыс. рублей. Работодатель гарантирует премии, обучение и корпоративный отдых, а также подарки детям работников на Новый год и займы на льготных условиях, сообщает пресс-служба сервиса по поиску работы SuperJob.

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