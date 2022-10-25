Эксперт рассказал о том, кто может рассчитывать на тринадцатую зарплату в этом году

Эксперт рассказал о том, кто может рассчитывать на тринадцатую зарплату в этом году

Профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов рассказал о том, кто может рассчитывать на нее в этом году.

В советские годы премию перед новым годом называли тринадцатой зарплатой. Ее платят на многих предприятиях в конце декабря, но закладывают ее в бюджет предприятия или организации гораздо раньше.

«Тринадцатая зарплата – это не обязательство работодателя, связанное с обычными выплатами, а премия в случае, если компания хорошо заработала в этом году. Про тринадцатую зарплату обычно не пишут в трудовом договоре, потому что это право, а не обязанность работодателя», — сказал эксперт.

Александр Сафонов добавил, что возможность выплаты тринадцатой зарплаты зависит от наполнения бюджета компании. Размер этой тринадцатой зарплаты не имеет зафиксированной суммы. Ее платят каждому сотруднику в зависимости от его личной эффективности.

«Понятно, что этот показатель в основном определяется мнением руководителя, который и подает бумаги на выплату сотрудникам тринадцатой зарплаты. Именно он решает, кто эффективен, а кто нет», — цитирует эксперта Радио Sputnik.

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