В Краснодаре почти две недели ищут пропавшую Аллу Кривошееву

Местная жительница пропала без вести в краевой столице еще 10 апреля.

Приметы Аллы Кривошеевой: возраст 42 года, рост 160 см, глаза карие, телосложение плотное, волосы бордово-красные. Она была одета в красную водолазку, синюю кофту и черные лосины.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении Аллы Кривошеевой, просят сообщать по телефонам: +79282056256 и 8 (800) 700-54-52.

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