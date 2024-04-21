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На Кубани разыскивают Юрия Никулина, который приехал в Горячий Ключ и пропал

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kubani-razyskivayut-yuriya-nikulina-kotoryj-priehal-v-goryachij-klyuch-i-propal
На Кубани разыскивают Юрия Никулина, который приехал в Горячий Ключ и пропал
Фото t.me/omvdgk23

Полиция Горячего Ключа разыскивает 41-летнего жителя станицы Северской.

Известно, что 19 апреля Юрий Никулин на белой «Ладе Гранте» без номеров приехал в Горячий Ключ, после чего перестал выходить на связь. Его местонахождение неизвестно.

Предполагается, что он мог заселиться в одну из гостиниц здравницы, сообщает Отдел МВД России по Горячему Ключу.

Приметы пропавшего: рост 175-177 см, размер обуви 42-43, худощавое телосложение, овальное лицо, волосы короткие темно-русые.

Был одет в спортивный костюм черного цвета и коричневые кроссовки.

При наличии информации об этом человеке граждан просят сообщить по телефону дежурной части: 8(86159)3-52-91.

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