В Краснодаре по улице Лаперуза обустраивают дорогу, ведущую к новой школе

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Работы ведутся на участке Лаперуза от улицы Комарова до Дорожной. Сейчас уплотняют основание дороги и разрабатывают грунт.

Новую двухполосную гравийную дорогу планируют открыть к 1 сентября.

«Жители более удаленных территорий от учреждения неоднократно говорили о необходимости привести в порядок дорогу, которая ведет к школе. На встрече главы города Андрея Алексеенко с руководителями местных стройкомпаний, которые возводили жилые комплексы в этих районах, удалось достичь договоренности. Застройщики готовы привести в порядок сразу несколько дорог», — сказала и. о. директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Галина Шешина.

К новой школе на улице Адмирала Крузенштерна уже обустроили тротуары по улице Командорской и улице Адмирала Серебрякова. Дополнительно нанесли «зебры». В ближайшее время примут решение о строительстве пешеходных зон от поселка Российского.

Строители реконструируют дорогу по улице Батуринской на участке от улицы Кирилла Россинского до Семигорской. Обустроят четырехполосную проезжую часть, тротуары шириной 2,25 м с обеих сторон, велодорожки, уличное освещение и ливневую канализацию.

На улице Кирилла Россинского в районе пересечения с улицей Батуринской установят светофоры на пешеходном переходе.

Застройщики планируют отремонтировать улицы Семигорскую и Яснополянскую. Также реконструируют улицу Чепигинскую, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в новую школу на улице Адмирала Крузенштерна приняли более 1,6 тыс. детей.