В Краснодаре в новую школу на улице Адмирала Крузенштерна приняли более 1,6 тыс. детей

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Среди 1,6 тыс. учеников — 534 первоклассника. В новую школу уже набирают педагогов.

Директор департамента образования Алексей Некрасов рассказал, что принято уже 70% учеников от запланированного. В новое учебное учреждение завезли мебель. Сейчас ждут поставок учебного оборудования. Кроме того, устанавливают инвентарь для пищеблока. Работы закончат до 20 августа.

Образовательное учреждение по улице им. Адмирала Крузенштерна построили в рамках нацпроекта «Образование». Сначала школа будет филиалом школы № 17, а в дальнейшем станет самостоятельной.

Вся площадь учреждения составляет 2,8 га, а только здания — 29 тыс. кв. м. На первом этаже будет столовая с двумя залами: на 300 мест для начальных классов и на 475 мест для старшеклассников. Помимо этого, в школе построили актовый зал на 574 места, 4 спортивных зала, учебные кабинеты, компьютерные залы, мастерские и танцевальную студию. Также оснастят медицинский блок и библиотеку.

На улице будут футбольное поле, беговые дорожки, волейбольная, баскетбольная и гимнастические площадки, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», до новой школы на улице Адмирала Крузенштерна дети смогут добираться бесплатно.