В Краснодаре по просьбе жителей установили остановку на улице Магаданской
Общество
13.09.2022 20:10
Остановочный комплекс «улица Магаданская» появился в поселке Индустриальном. Его установили для комфорта пассажиров общественного транспорта по просьбе местных жителей.
«К сожалению, не все пассажиры это понимают. Часто мы сталкиваемся с вандализмом, многие используют остановки как доску объявлений или пространство для творчества», — говорится в сообщении МЦУ Краснодара.
Жителей Индустриального также призвали делать замечания тем, кто будет портить новую остановку.
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