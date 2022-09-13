В Краснодаре по просьбе жителей установили остановку на улице Магаданской

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Остановочный комплекс «улица Магаданская» появился в поселке Индустриальном. Его установили для комфорта пассажиров общественного транспорта по просьбе местных жителей.

«К сожалению, не все пассажиры это понимают. Часто мы сталкиваемся с вандализмом, многие используют остановки как доску объявлений или пространство для творчества», — говорится в сообщении МЦУ Краснодара.

Жителей Индустриального также призвали делать замечания тем, кто будет портить новую остановку.

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