В Краснодаре на 6 остановках и 23 пешеходных переходах уложат тактильную плитку

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Тактильную плитку в краевом центре выложат для комфортного передвижения людей с ограниченными возможностями здоровья. Работы выполнят в рамках программы «Доступная среда».

Вице-мэр Краснодара Владимир Архипов рассказал, что с сентября по ноябрь тактильную плитку уложат на подходах к 23 пешеходным переходам города.

Также по 13 адресам установят тактильные направляющие указатели. Они появятся на улицах: Зиповской, Волжской, Уральской, Тюляева, Сормовской, Бершанской, а также не пересечении улиц 1-я Линия — Новаторов и Красных Партизан — Академика Трубилина.

Кроме того, тактильные указатели появятся на шести остановках по улицам: Зиповской, Тюляева и Уральской, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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