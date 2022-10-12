В Краснодаре по новой трамвайной ветке за полгода проехали 16,7 млн пассажиров

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Новую трамвайную ветки открыли на улице Московской — от Солнечной до Петра Метальникова в марте этого года. Подобную работу в краевом центре выполнили впервые за последние 20 лет.

За первые полгода работы новой веткой трамвая воспользовались 16,7 млн пассажиров. Каждый день по ней ездят около 93 тыс. человек.

Трамвайную сеть в краевой столице планируют развивать и дальше. Для этого подписали концессионное соглашение с «Синара-ГТР Краснодар». В 2022 году планируют начать «нулевой» этап строительства ветки трамвая на Западный обход.

Также специалисты рассматривают возможность продления ветки в восточную часть города, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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