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В Краснодаре по новой трамвайной ветке за полгода проехали 16,7 млн пассажиров

Общество
12.10.2022 13:49
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-po-novoj-tramvajnoj-vetke-za-polgoda-proehali-16-7-mln-passazhirov
В Краснодаре по новой трамвайной ветке за полгода проехали 16,7 млн пассажиров
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Новую трамвайную ветки открыли на улице Московской — от Солнечной до Петра Метальникова в марте этого года. Подобную работу в краевом центре выполнили впервые за последние 20 лет.

За первые полгода работы новой веткой трамвая воспользовались 16,7 млн пассажиров. Каждый день по ней ездят около 93 тыс. человек.

Трамвайную сеть в краевой столице планируют развивать и дальше. Для этого подписали концессионное соглашение с «Синара-ГТР Краснодар». В 2022 году планируют начать «нулевой» этап строительства ветки трамвая на Западный обход.

Также специалисты рассматривают возможность продления ветки в восточную часть города, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: в Краснодаре готовят подписание соглашения по созданию трамвайных веток на востоке города.

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