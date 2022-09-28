В Краснодаре по нацпроекту отремонтируют участок улицы Власова

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» отремонтируют более 2 км дороги на участке от улицы Трубилина до Севастопольской.

Завершить ремонт планируют до конца года.

«Сейчас на участке выполняют работы по фрезерованию существующего покрытия, то есть снимают старый асфальтобетонный слой. Затем будут укладывать новое покрытие, состоящее из нижнего и верхнего слоя. Завершить ремонт планируем уже в 2022 году», — сказал замглавы Краснодара Владимир Архипов.

В настоящее время в краевой столице по нацпроекту продолжается ремонт дорог на улицах Ставропольской, Фадеева, Пригородной, Офицерской, Юннатов. Эти объекты входят в этап 2023 года. Их ремонт планируют завершить до конца текущего года.

Дорога на улице Новороссийской стала дополнительным объектом из этапа 2023 года, который также приведут в порядок в этом году. Ознакомиться со списком участков, запланированных на 2013 год, можно на сайте, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

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