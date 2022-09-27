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В Краснодаре начали ремонтировать улицу Юннатов

Общество
27.09.2022 15:27
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-nachali-remontirovat-ulitsu-yunnatov
В Краснодаре начали ремонтировать улицу Юннатов
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Улицу Юннатов приведут в порядок на участке протяженностью 700 метров — от Серова до 40-летия Победы в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Сейчас на дороге снимают асфальтобетонный слой и укладывают нижний слой нового покрытия. Затем на проезжей части уложат верхний слой, установят знаки и нанесут разметку.

«В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» этапа 2023 года из 38 участков, в целом это более 61 км, запланировали начать и завершить уже в 2022 году 7 объектов», — сообщил вице-мэр Краснодара Владимир Архипов.

По его словам, дорожные работы сейчас ведут на пяти участках. В ближайшее время ремонт начнут еще на двух улицах: Власова и Котовского.

Также в городе сейчас продолжают работы на улицах: Пригородной, Фадеева и Офицерской. На улице Ставропольской уже начали устанавливать дорожные знаки, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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