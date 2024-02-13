В Краснодаре по нацпроекту модернизируют 74 светофора

Модернизацию светофоров в краевой столице ведут параллельно с ремонтом дорог по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

В рамках модернизации светофоров меняют дорожные контроллеры, кабели, транспортные и пешеходные светофоры и устанавливают информационно-световые секции, светодиодные повторители сигналов и металлические конструкции. Уже обновили 24 светофора.

На четырех светофорах сейчас продолжаются технические работы. Это перекрестки улиц Кубанской Набережной и Красина, Красной и Пашковской, Красных Партизан и Воровского, а также Красной и Комсомольской. В связи с ремонтом светофоры на этих перекрестках временно отключены.

По словам вице-мэра Владимира Архипова, впервые в этом году в Краснодаре по нацпроекту устанавливают плоские светофоры. Первый плоский светофор появился на пересечении улиц Северной и Седина. Еще пять таких светофоров планирую установить в ближайшее время на пересечении улицы Северной с Коммунаров, Красноармейской, Красной, Рашпилевской и на перекрестке улиц Седина и Кузнечной.

В ближайшее время светофоры будут менять еще на 11 участках улиц, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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