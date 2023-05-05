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В Краснодаре по дороге из школы пропали два мальчика в возрасте 9 и 10 лет

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-po-doroge-iz-shkoly-propali-dva-malchika-v-vozraste-9-i-10-let
В Краснодаре по дороге из школы пропали два мальчика в возрасте 9 и 10 лет
Фото t.me/la_krd_krai

Мальчики днем 4 мая вышли из школы, но домой не вернулись.

По словам родственников, детей в последний раз видели в районе улиц Горького и Леваневского.

Приметы 9-летнего Руслана: рост 143 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза серо-зеленые. Был одет в белую ветровку, черные брюки, белую рубашку и черные ботинки.

Приметы 10-летнего Тимофея: рост 153 см, нормального телосложения, волосы светло-русые, глаза карие. Был одет в серо-синюю вязаную кофту, черные брюки и белую рубашку, сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» Краснодарского края в Telegram.

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