В Краснодаре по дороге из школы пропали два мальчика в возрасте 9 и 10 лет
Происшествия
05.05.2023 08:54
Мальчики днем 4 мая вышли из школы, но домой не вернулись.
По словам родственников, детей в последний раз видели в районе улиц Горького и Леваневского.
Приметы 9-летнего Руслана: рост 143 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза серо-зеленые. Был одет в белую ветровку, черные брюки, белую рубашку и черные ботинки.
Приметы 10-летнего Тимофея: рост 153 см, нормального телосложения, волосы светло-русые, глаза карие. Был одет в серо-синюю вязаную кофту, черные брюки и белую рубашку, сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» Краснодарского края в Telegram.
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