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В Краснодаре пешеходные зоны чистят от снега более 600 человек и 34 единицы спецтехники

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-peshehodnye-zony-chistyat-ot-snega-bolee-600-chelovek-i-34-edinitsy-spetstehniki
В Краснодаре пешеходные зоны чистят от снега более 600 человек и 34 единицы спецтехники
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Специалисты обрабатывают тротуары, подземные переходы и остановки с 5:00. Работа комбинированных машин продолжается с ночи.

За обстановкой в городе следят в круглосуточном режиме, сообщил замглавы Краснодара Владимир Архипов.

«Ночью расчищали дороги 44 комбинированные машины, для обработки от наледи использовано более 370 т пескосоляной смеси. Работа продолжается», — рассказал Владимир Архипов.

Снег возле частных домов должны расчищать собственники, возле многоквартирных домов — управляющие компании. О бездействии УК можно сообщить по телефонам горячих линий.

Водителей просят по возможности не выезжать на личных автомобилях, пока сохраняется минусовая температура. Автовладельцам, особенно с летней резиной, рекомендуют пересесть на общественный транспорт.

Специалисты ЕДДС и Центра мониторинга дорожного движения и транспорта круглосуточно следят за ситуацией на дорогах. Они оперативно направляют спецтехнику для расчистки снега и ликвидации наледи на проблемных участках, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует звонить по единому номеру 112.

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