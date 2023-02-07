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Снег в Краснодаре: куда звонить, если двор не расчищен

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/sneg-v-krasnodare-kuda-zvonit-esli-dvor-ne-raschishhen
Снег в Краснодаре: куда звонить, если двор не расчищен
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

С ночи 7 февраля в краевой столице идет снег. На основных дорогах работает снегоуборочная техника, расчисткой и обработкой дворов занимаются управляющие компании.

В зоне ответственности УК обработка тротуаров от гололеда и удаление сосулек со зданий.

«Если вы видите, что ваша управляющая организация не выполняет задачи по расчистке территорий от снега, то можете обращаться в управление. После поступления информации мы детально разберем ситуацию и примем меры. Параллельно наши сотрудники совместно с администрациями внутригородских округов и «Горжилхозом» будут мониторить состояние придомовых территорий», — сказал глава управления по жилищным вопросам Павел Абрамчик.

Сообщить о неубранном снеге и необработанных от гололеда пешеходных дорожках во дворах можно по телефонам:

  • управления по жилищным вопросам по номеру 8 (861) 218-92-70;
  • МКУ «Горжилхоз» Прикубанского округа по номеру (861) 255-54-18;
  • МКУ «Горжилхоз» Западного округа по номеру 8 (861) 253-45-56;
  • МКУ «Горжилхоз» Центрального округа по номеру 8 (861) 231-35-41;
  • МКУ «Горжилхоз» Карасунского округа по номеру 8 (861) 231-09-40;
  • ЕДДС по номеру 050.

Штрафы за неубранный снег составляют для должностных лиц от 50 тыс. до 100 тыс. рублей и для юридических лиц от 250 тыс. до 300 тыс. рублей. Они оплачиваются за счет организации или ее должностных лиц, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на расчистке путепроводов и магистральных дорог в Краснодаре работают 39 спецмашин. По прогнозу синоптиков, снег будет идти в течение всего дня.

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