Снег в Краснодаре: куда звонить, если двор не расчищен
С ночи 7 февраля в краевой столице идет снег. На основных дорогах работает снегоуборочная техника, расчисткой и обработкой дворов занимаются управляющие компании.
В зоне ответственности УК обработка тротуаров от гололеда и удаление сосулек со зданий.
«Если вы видите, что ваша управляющая организация не выполняет задачи по расчистке территорий от снега, то можете обращаться в управление. После поступления информации мы детально разберем ситуацию и примем меры. Параллельно наши сотрудники совместно с администрациями внутригородских округов и «Горжилхозом» будут мониторить состояние придомовых территорий», — сказал глава управления по жилищным вопросам Павел Абрамчик.
Сообщить о неубранном снеге и необработанных от гололеда пешеходных дорожках во дворах можно по телефонам:
- управления по жилищным вопросам по номеру 8 (861) 218-92-70;
- МКУ «Горжилхоз» Прикубанского округа по номеру (861) 255-54-18;
- МКУ «Горжилхоз» Западного округа по номеру 8 (861) 253-45-56;
- МКУ «Горжилхоз» Центрального округа по номеру 8 (861) 231-35-41;
- МКУ «Горжилхоз» Карасунского округа по номеру 8 (861) 231-09-40;
- ЕДДС по номеру 050.
Штрафы за неубранный снег составляют для должностных лиц от 50 тыс. до 100 тыс. рублей и для юридических лиц от 250 тыс. до 300 тыс. рублей. Они оплачиваются за счет организации или ее должностных лиц, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», на расчистке путепроводов и магистральных дорог в Краснодаре работают 39 спецмашин. По прогнозу синоптиков, снег будет идти в течение всего дня.
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