В Краснодаре перевозившему полцентнера наркотиков курьеру дали 9,5 лет колонии

Суд вынес приговор 42-летнему жителю Санкт-Петербурга, распространявшему наркотики на территории нескольких регионов РФ. Сделанные подозреваемым на Кубани закладки обнаружили сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

По данным следствия, летом 2022 года мужчина, согласно инструкции от своих кураторов в переписке в мессенджере, забрал наркотики из тайников в Выборгском районе Ленобласти. Он разместил наркотики в своей машине под сложенный третий ряд сидений, под боковые обшивки багажного отделения и багажной двери. Также часть наркотиков он положил в сумку и рюкзак.

Всего у подозреваемого было свыше 33 кг мефедрона (91 пакет), более 9 кг марихуаны (74 пакета), более 8 кг гашиша (48 пакетов), 1,5 кг кокаина (36 пакетов) и 100 г амфетамина.

Следуя на автомобиле по маршруту, разработанному кураторами, мужчина разложил наркотики по тайникам в Республике Марий Эл, Ульяновской, Самарской, Астраханской областях и в Краснодарском крае. Информацию о закладках с фотографиями, координатами и описаниями местности отправлял кураторам.

Подозреваемого задержали 18 августа 2022 года на посту ДПС «Магри». В этот же день сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю обнаружили и изъяли все закладки на территории Кубани. Также спрятанные злоумышленником наркотики изъяли в других регионах сотрудники УФСБ России по Республике Марий Эл, Астраханской, Самарской и Ульяновской областям.

На мужчину завели уголовное дело. На суде он полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Он рассказал, что в 2018 году занимался оборотом криптовалюты и влез в долги. Чтобы расплатиться он согласился заработать незаконной доставкой наркотических средств.

Мужчину признали виновным. Его приговорили к лишению свободы на срок 9 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также ему предстоит выплатить штраф в размере 900 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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