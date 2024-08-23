В Краснодаре передвинули остановку возле строящегося ЖК на улице Школьной

Речь идет об автобусной остановке, которая ранее располагалась на повороте с улицы Филатова. Через нее ходят автобусы №: 45, 45, 48, 51, 58 и 78.

Теперь остановку на улице Школьной передвинули на 140 метров от старого места — к дому № 12. Это необходимо для улучшения дорожной ситуации на загруженной улице Школьной.

Пассажиров попросили быть внимательнее при планировании поездок на автобусах через улицу Школьную, сообщает пресс-служба департамента транспорта Краснодара.

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