В Краснодаре перед Вечным огнем прошла акция в поддержку Вооруженных сил России

Видео канала «Кубань 24»

Ночью молодежь Краснодара поддержала участников спецоперации на Украине огненной картиной. Инсталляцию устроили на площади перед Вечным огнем в центре кубанской столицы.

Представители общественных организаций города выложили 10-метровую надпись «Za Победу». Для этого потребовалось 2,7 тыс. свечей.

«Сегодня мы вместе с друзьями юнармейцами пришли на вечный огонь, чтобы почтить память о наших погибших, которые сражались в нашей великой отечественной войне для того, чтобы освободить город Харьков. Также мы здесь присутствуем, чтобы поставить свечи памяти для наших погибших и для тех, кто сражается на Украине», — сказала юнармеец Злата Евсякова.

Для проведения акции молодые патриоты выбрали один из Дней воинской славы России — дату окончания Курской битвы 1943 года.

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