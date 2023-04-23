В Краснодаре перед Радоницей отремонтировали подъездные дороги к кладбищам

Дорожники отремонтировали асфальтобетон и гравийные дороги на девяти подъездных улицах общей площадью 24 тыс. кв. метров.

«В канун Радоницы и 25 апреля горожане, жители других городов приедут на кладбища Краснодара. Важно, чтобы подъездные пути к ним были в нормальном проезжем состоянии», — прокомментировал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрей Белугин.

Также в канун Радоницы по поручению мэра запустят дополнительные временные маршруты общественного транспорта, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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