В Краснодаре перед Радоницей отремонтировали подъездные дороги к кладбищам
Общество
23.04.2023 13:12
Дорожники отремонтировали асфальтобетон и гравийные дороги на девяти подъездных улицах общей площадью 24 тыс. кв. метров.
«В канун Радоницы и 25 апреля горожане, жители других городов приедут на кладбища Краснодара. Важно, чтобы подъездные пути к ним были в нормальном проезжем состоянии», — прокомментировал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрей Белугин.
Также в канун Радоницы по поручению мэра запустят дополнительные временные маршруты общественного транспорта, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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