Кондратьев объявил Радоницу нерабочим днем в Краснодарском крае
Общество
03.04.2023 19:39
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 3 апреля подписал постановление, согласно которому 25 апреля в крае будет нерабочим днем.
«У православных христиан 25 апреля — Радоница. В этот день мы поминаем близких, которых уже нет рядом с нами. Традиционно на Кубани рекомендуем работодателям сделать для сотрудников этот день нерабочим, чтобы каждый имел возможность отдать дань памяти усопшим родственникам и помолиться», — написал Вениамин Кондратьев в Telegram.
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