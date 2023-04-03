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Кондратьев объявил Радоницу нерабочим днем в Краснодарском крае

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-obyavil-radonitsu-nerabochim-dnem-v-krasnodarskom-krae
Кондратьев объявил Радоницу нерабочим днем в Краснодарском крае
Вениамин Кондратьев. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 3 апреля подписал постановление, согласно которому 25 апреля в крае будет нерабочим днем.

«У православных христиан 25 апреля — Радоница. В этот день мы поминаем близких, которых уже нет рядом с нами. Традиционно на Кубани рекомендуем работодателям сделать для сотрудников этот день нерабочим, чтобы каждый имел возможность отдать дань памяти усопшим родственникам и помолиться», — написал Вениамин Кондратьев в Telegram.

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