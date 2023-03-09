Майские праздники: сколько дней россияне будут отдыхать в 2023 году

Из-за переноса выходного воскресенья 8 января нерабочим в этом году стало 8 мая. Таким образом, будет три дополнительных выходных — это 1, 8 и 9 мая.

Кроме того, перед Праздником Весны и Труда и Днем Победы для всех, у кого пятидневная рабочая неделя будет по два выходных. С учетом этого, майские праздники в России в 2023 году в общей сложности продлятся семь дней, но будут разделены на два периода.

По случаю Праздника Весны и Труда россияне будут отдыхать с 29 апреля по 1 мая. Ко Дню Победы выходные продлятся с 6 по 9 мая.

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